{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Азербайджанка Стадник победила в борьбе в весе до 50 кг на Европейских играх

В финальной схватке спортсменка победила украинку Оксану Ливач

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Азербайджанка Мария Стадник завоевала золотую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 50 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 31-летняя азербайджанка победила украинку Оксану Ливач. Бронзовые награды соревнований завоевали представительница Болгарии Миглена Селишка и турчанка Эвин Демирхан.

Стадник является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, также на ее счету бронза Олимпийских игр. На ее счету одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Семь раз Стадник побеждала на чемпионатах Европы.

Азербайджан занимает десятое место в общем зачете, завоевав три золотые, пять серебряных и десять бронзовых медалей. В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 32 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - Италии (9-7-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162573
2Белоруссия19132355
3Италия97723
4Украина7121139
5Грузия671225
6Франция63918
7Германия55919
8Венгрия45312
9Нидерланды37515
10Азербайджан351018
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Словения3014
13Швеция3014
15Португалия26412
16Румыния2248
17Греция2237
18Швейцария2204
19Польша2136
20Болгария15713
21Чехия14611
22Латвия1326
23Великобритания1258
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
33Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Немцы победили на Европейских играх в стрельбе из малокалиберного пистолета в миксте
Серебряные медали досталась еще одной паре из Германии, третье место заняли украинские стрелки
Читать полностью