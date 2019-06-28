Азербайджанка Стадник победила в борьбе в весе до 50 кг на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Азербайджанка Мария Стадник завоевала золотую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 50 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 31-летняя азербайджанка победила украинку Оксану Ливач. Бронзовые награды соревнований завоевали представительница Болгарии Миглена Селишка и турчанка Эвин Демирхан.

Стадник является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, также на ее счету бронза Олимпийских игр. На ее счету одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Семь раз Стадник побеждала на чемпионатах Европы.

Азербайджан занимает десятое место в общем зачете, завоевав три золотые, пять серебряных и десять бронзовых медалей. В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 32 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - Италии (9-7-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.