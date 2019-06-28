Белоруска Курочкина победила в борьбе в весе до 57 кг на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 57 кг на Европейских играх. Европейские проходят в Минске.

В финальной схватке 25-летняя представительница Белоруссии победила Мими Христову из Болгарии. Бронзовые награды соревнований завоевали Алена Колесник из Азербайджана и молдавская спортсменка Анастасия Никита.

Курочкина является бронзовым призером чемпионата мира, также на ее счету золотая и серебряная медаль европейского первенства.

Белоруссия занимает второе место в общем зачете, завоевав 20 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых медали. В общекомандном зачете лидирует сборная России (32-16-25), третье место занимает команда Италии (9-7-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.