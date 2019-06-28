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Европейские игры-2019

Белоруска Курочкина победила в борьбе в весе до 57 кг на Европейских играх

В финальной схватке спортсменка победила Мими Христову из Болгарии

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 57 кг на Европейских играх. Европейские проходят в Минске.

В финальной схватке 25-летняя представительница Белоруссии победила Мими Христову из Болгарии. Бронзовые награды соревнований завоевали Алена Колесник из Азербайджана и молдавская спортсменка Анастасия Никита.
Курочкина является бронзовым призером чемпионата мира, также на ее счету золотая и серебряная медаль европейского первенства.

Белоруссия занимает второе место в общем зачете, завоевав 20 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых медали. В общекомандном зачете лидирует сборная России (32-16-25), третье место занимает команда Италии (9-7-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162573
2Белоруссия20132356
3Италия97723
4Украина7121130
5Грузия671225
6Франция63918
7Германия55919
8Венгрия45312
9Нидерланды37515
10Азербайджан351018
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Словения3014
13Швеция3014
15Португалия26412
16Румыния2248
17Греция2237
18Швейцария2204
19Польша2136
20Болгария15713
21Чехия14611
22Латвия1326
23Великобритания1258
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
33Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Сан-Марино0011
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