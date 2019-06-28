Российские велогонщики выиграли командный пасьют на треке на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по велоспорту на треке завоевала золотые медали на Европейских играх в Минске в командной гонке преследования.

В составе российской команды выступали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов. Второе место заняла сборная Италии, в заезде за бронзовые медали победили швейцарцы.

В той же дисциплине у женщин первенстововали итальянки Элиза Бальзамо, Мартина Альцини, Марта Кавалли и Летиция Патерностер, опередившие сборную Великобритании. В заезде за бронзовые медали победили польские велогонщицы.

Сборная России упрочила лидерство в общекомандном зачете, завоевав 33 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых медалей. Вторыми идут белорусы (20-13-23), третьими - итальянцы (10-8-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.