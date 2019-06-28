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Европейские игры-2019

Российские велогонщики выиграли командный пасьют на треке на Европейских играх

Второе место заняли итальянцы, в заезде за бронзовые медали победили швейцарцы
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по велоспорту на треке завоевала золотые медали на Европейских играх в Минске в командной гонке преследования.

В составе российской команды выступали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов. Второе место заняла сборная Италии, в заезде за бронзовые медали победили швейцарцы.

В той же дисциплине у женщин первенстововали итальянки Элиза Бальзамо, Мартина Альцини, Марта Кавалли и Летиция Патерностер, опередившие сборную Великобритании. В заезде за бронзовые медали победили польские велогонщицы.

Сборная России упрочила лидерство в общекомандном зачете, завоевав 33 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых медалей. Вторыми идут белорусы (20-13-23), третьими - итальянцы (10-8-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33162574
2Белоруссия20132356
3Италия108725
4Украина7121130
5Грузия671225
6Франция63918
7Германия55919
8Венгрия45312
9Нидерланды37515
10Азербайджан351119
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Словения3014
13Швеция3014
15Португалия26412
16Румыния2248
17Греция2237
18Швейцария2215
19Польша2147
20Болгария15714
21Чехия14611
22Великобритания1359
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0134
34Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Сан-Марино0011
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