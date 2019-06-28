Россиянка Белякова стала бронзовым призером Европейских игр в боксе

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Анастасия Белякова стала обладательницей бронзовой медали в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.

В полуфинальном поединке она уступила финской спортсменке Мире Потконен.

26-летняя Белякова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, золотым (2014) и серебряным (2016) призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы (2014) и победительницей первых Европейских игр в Баку в 2015 году.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 26 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (20-13-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры завершатся 30 июня.