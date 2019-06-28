Россиянка Белякова стала бронзовым призером Европейских игр в боксе

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Анастасия Белякова стала обладательницей бронзовой медали в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.
В полуфинальном поединке она уступила финской спортсменке Мире Потконен.
26-летняя Белякова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, золотым (2014) и серебряным (2016) призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы (2014) и победительницей первых Европейских игр в Баку в 2015 году.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 26 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (20-13-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|33
|16
|26
|75
|2
|Белоруссия
|20
|13
|23
|56
|3
|Италия
|10
|8
|7
|25
|4
|Украина
|7
|12
|11
|30
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Франция
|6
|3
|9
|18
|7
|Германия
|5
|5
|9
|19
|8
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|9
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|10
|Азербайджан
|3
|5
|11
|19
|11
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|12
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|13
|Словения
|3
|0
|1
|4
|13
|Швеция
|3
|0
|1
|4
|15
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|16
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|17
|Греция
|2
|2
|3
|7
|18
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|19
|Польша
|2
|1
|4
|7
|20
|Болгария
|1
|5
|7
|14
|21
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|22
|Великобритания
|1
|3
|5
|9
|23
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|4
|6
|27
|Армения
|1
|1
|3
|5
|28
|Дания
|1
|1
|2
|4
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Хорватия
|1
|0
|4
|5
|31
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|32
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|33
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|34
|Словакия
|0
|1
|2
|3
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|36
|Литва
|0
|1
|0
|1
|38
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|38
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1