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Европейские игры-2019

Россиянка Кузнецова завоевала бронзу в женской борьбе в весе до 62 кг на Европейских играх

В схватке за третье место спортсменка победила Тайбе Юсеин из Болгарии

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Кузнецова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 62 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за третье место 21-летняя россиянка победила Тайбе Юсеин из Болгарии. Еще одну бронзовую медаль завоевала румынка Криста Инце.

В схватке за золотую медаль украинка Юлия Ткач была сильнее азербайджанки Эльмиры Габаровой.

Кузнецова является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года.

Российская команда лидирует в общекомандном зачете, завоевав 33 золотых, 16 серебряных и 27 бронзовых медалей, второе место занимает команда Белоруссии (20-13-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33162776
2Белоруссия20132356
3Италия108725
4Украина7121130
5Грузия671225
6Франция63918
7Германия55919
8Венгрия45312
9Нидерланды37515
10Азербайджан351119
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Словения3014
13Швеция3014
15Португалия26412
16Румыния2248
17Греция2237
18Швейцария2215
19Польша2147
20Болгария15714
21Чехия14611
22Великобритания1359
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0134
34Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Сан-Марино0011

 

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