Россиянка Кузнецова завоевала бронзу в женской борьбе в весе до 62 кг на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Кузнецова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 62 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за третье место 21-летняя россиянка победила Тайбе Юсеин из Болгарии. Еще одну бронзовую медаль завоевала румынка Криста Инце.

В схватке за золотую медаль украинка Юлия Ткач была сильнее азербайджанки Эльмиры Габаровой.

Кузнецова является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года.

Российская команда лидирует в общекомандном зачете, завоевав 33 золотых, 16 серебряных и 27 бронзовых медалей, второе место занимает команда Белоруссии (20-13-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.