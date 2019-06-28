Сборная Украины по легкой атлетике победила на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Украинские легкоатлеты завоевали золотую медаль в командных соревнованиях на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Командный легкоатлетический матч состоял из восьми дисциплин: бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин.

Второе место заняла команда Белоруссии, бронза у немецких легкоатлетов.

В общекомандном зачете Украина занимает четвертое место, набрав девять золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Лидирует российская команда (33-16-29), на втором месте команда Белоруссии (20-14-23), на третьем - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры завершатся 30 июня.