Россиянка Сандакова стала бронзовым призером Европейских игр в боксе

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Дарима Сандакова стала бронзовым призером соревнований по боксу в весовой категории до 75 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В полуфинальном поединке она уступила британке Лорен Прайс.

22-летняя Сандакова является чемпионкой России 2018 года.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (20-14-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры завершатся 30 июня.