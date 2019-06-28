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Европейские игры-2019

Золото Евроигр является для велогонщика Гонова очередной ступенькой к Олимпиаде-2020

Российские велогонщики победили в Минске в командной гонке преследования

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Обладатель первого места в мужской командной гонке преследования на велотреке Лев Гонов считает, что золото Европейских игр является для него очередной ступенькой к Олимпиаде-2020. Об этом Гонов сообщил журналистам.

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Гонов, Глеб Сырица, Никита Берсенев и Иван Смирнов в финале обошли команду Италии, в заезде за бронзовые медали победили швейцарцы.

"Золото Европейских игр является для нас очередной ступенькой к нашей основной цели - Олимпийским играм. Мы очень хотим поехать туда и показать хороший результат. Сегодня я был уверен в своих товарищах, что они будут ездить не хуже, чем в прошлом году. Самым тяжелым заездом для меня стал финальный, он был волнительным и нервным", - признался Гонов.

"Мы очень рады, что сумели на чужом велотреке показать такой высокий результат, дальше будет лучше. Большого значения этому успеху не придаем, дальше нас ждет чемпионат Европы [среди спортсменов] до 23 лет", - добавил другой золотой медалист Европейских игр Смирнов.

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Европейские игры-2019
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