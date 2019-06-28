Белоруска Марзалюк победила в борьбе в весе до 76 кг на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруска Василиса Марзалюк завоевала золотую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 76 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 32-летняя белоруска победила немку Франци Редельт. Бронзовые награды соревнований завоевали норвежка Изелин Солхейм и представительница Эстонии Эпп Мяэ, которая в схватке за третье место победила россиянку Наталью Воробьеву.

Марзалюк трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира, также на ее счету две серебряные и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы.

Белоруссия занимает второе место в общем зачете турнира, завоевав 21 золотую, 14 серебряных и 23 бронзовые медали. В общекомандном зачете лидирует сборная России (33-16-29), третье место занимает команда Италии (10-8-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.