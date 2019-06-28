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Европейские игры-2019

Белоруска Марзалюк победила в борьбе в весе до 76 кг на Европейских играх

В финальной схватке спортсменка победила немку Франци Редельт

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруска Василиса Марзалюк завоевала золотую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 76 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 32-летняя белоруска победила немку Франци Редельт. Бронзовые награды соревнований завоевали норвежка Изелин Солхейм и представительница Эстонии Эпп Мяэ, которая в схватке за третье место победила россиянку Наталью Воробьеву.

Марзалюк трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира, также на ее счету две серебряные и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы.

Белоруссия занимает второе место в общем зачете турнира, завоевав 21 золотую, 14 серебряных и 23 бронзовые медали. В общекомандном зачете лидирует сборная России (33-16-29), третье место занимает команда Италии (10-8-7). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33162978
2Белоруссия21142358
3Италия108725
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия561021
8Венгрия45312
9Нидерланды37515
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Швеция3025
14Словения3014
15Португалия26412
16Румыния2259
17Греция2237
18Швейцария2215
19Польша2158
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания1359
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0213
33Молдавия0134
34Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Норвегия0011
38Сан-Марино0011

 

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