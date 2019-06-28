Сандакова отметила, что ей надо было боксировать смелее в полуфинале Европейских игр

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарима Сандакова считает, что ей надо было смелее вести бой в полуфинале турнира по боксу на Европейских играх в Минске. Об этом она заявила журналистам в пятницу после полуфинального поединка.

Сандакова уступила в полуфинале в весовой категории до 75 кг британке Лорен Прайс.

"Было больше психологически сложнее, чем физически, хотелось выиграть, конечно, но не получилось, не фартануло. Наверное, надо было быть посмелее, наносить больше ударов, чтобы у судей не было сомнений, что я лучше, мне не хватило напора. Бронза, в принципе, неплохо, первый раз в жизни на таком соревновании. Игры очень понравились, запомнятся на всю жизнь", - заявила Сандакова.

Ранее в полуфинале соотечественница Сандаковой Анастасия Белякова (весовая категории до 60 кг) проиграла представительнице Финляндии Мире Потконен.

"Судьи вот так посчитали, претензий ни к кому нет. Буду разбирать ошибки, не выполнила то, что было задумано. Бронза не то, на что я рассчитывала, надо было быть выше", - сказала Белякова.

Европейские игры завершатся 30 июня.