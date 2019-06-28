Голландская велогонщица Вилд победила на Европейских играх в скрэтче

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Голландка Кирстен Вилд завоевала золотую медаль Европейских игр в велотреке в дисциплине "скрэтч".

Второе место заняла итальянка Мартина Фиданца, третье - белоруска Анна Терех. Россиянка Диана Климова стала 14-й.

Сборная Нидерландов на Европейских играх завоевала четыре золотые, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Лидирует в общем зачете команда России (33-16-29), второе место занимают белорусы (21-14-24), третье - итальянцы (10-9-8).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.