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Европейские игры-2019

Голландская велогонщица Вилд победила на Европейских играх в скрэтче

Второе место заняла итальянка Мартина Фиданца, бронзу выиграла белоруска Анна Терех

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Голландка Кирстен Вилд завоевала золотую медаль Европейских игр в велотреке в дисциплине "скрэтч".

Второе место заняла итальянка Мартина Фиданца, третье - белоруска Анна Терех. Россиянка Диана Климова стала 14-й.

Сборная Нидерландов на Европейских играх завоевала четыре золотые, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Лидирует в общем зачете команда России (33-16-29), второе место занимают белорусы (21-14-24), третье - итальянцы (10-9-8).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33162978
2Белоруссия21142459
3Италия109827
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия561021
8Нидерланды47516
9Венгрия45312
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Швеция3025
14Словения3014
15Португалия26412
16Румыния2259
17Греция2237
18Швейцария2215
19Польша2158
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания1359
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0213
33Молдавия0134
34Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Норвегия0011
38Сан-Марино0011
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