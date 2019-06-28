Созонов: российские бадминтонисты рассчитывали на золотую медаль Европейских игр

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов рассчитывали завоевать золотую медаль в парном разряде на Европейских играх в Минске. Об этом журналистам в пятницу рассказал Созонов.

В полуфинале Созонов и Иванов уступили спортсменам из Дании.

"Были готовы и рассчитывали завоевать золотую медаль Европейских игр. Не показали даже половины нашей формы, не знаю, с чем это связано, может быть, перенервничали, - сказал Созонов. - В первой партии был шанс победить, но в конце проиграли три очка, так же получилось во второй партии. Простые ошибки допустили в обеих концовках".

"Выступать здесь было посложнее, чем на чемпионатах [Европы и мира]. Эти соревнования похожи на Олимпийские игры, здесь другая атмосфера, в том числе и за площадкой. И это немного меняет настрой. Но все тут в равных условиях, сегодня у нас не получилось показать свой лучший бадминтон", - добавил спортсмен.

Европейские игры завершатся 30 июня.