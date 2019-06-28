Бронзовый призер Европейских игр Шмелева назвала лотереей велотрековую гонку кейрин

Шмелева завоевала бронзовую медаль Европейских игр в велотреке в кейрине. Литовка Симона Крупецкайте выиграла золото в этой дисциплине, второе место заняла голландка Санне Браспенникс.

"Если рассматривать эту дисциплину, то она для меня как лотерея, тут не угадаешь, если выиграл, то ты просто счастливчик. Честное слово, буду плакать, если ее когда-нибудь выиграю, но пока не получается, я либо вторая, либо третья, - отметила Шмелева. - Я максималист и выхожу только выигрывать, но этот заезд был тяжелый. С одной стороны, не выиграла, поэтому разочарована, но с другой - я третья, а не четвертая, это тоже неплохо".

"Мы действительно называем кейрин настоящим казино, даже олимпийские чемпионы проигрывают эту дисциплину, а вот выигрывали ее и те, от кого ты не ожидаешь. Можешь представить 100 заездов, но случится 101-й, о котором ты не думаешь. Так случилось и здесь. Но впереди еще два дня и две дисциплины", - добавила спортсменка.

Европейские игры завершатся 30 июня.