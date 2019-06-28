Призер Евроигр в гонке по очкам Мухомедьяров пока не верит в то, что завоевал бронзу

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Мухомедьяров, завоевавший бронзовую медаль Европейских игр в велотреке в гонке по очкам, пока не верит в то, что стал призером соревнований. Об этом Мухомедьяров сообщил журналистам.

Мухомедьяров набрал 25 очков. Первое место занял грек Христос Воликакис (45), вторым стал голландец Ян-Виллем ван Схип (38).

"Я пока еще не верю в то, что сумел завоевать медаль, - признался Мухомедьяров. - Вышел с боевым настроем, но на спринте ничего не удалось, поэтому немного расстроился. А потом решил выжать из себя, все что наработал, и теперь третье место мое. Эта гонка прибавит мне уверенности и опыта, и в следующих мне будет психологически полегче".

Мухомедьяров по ходу гонки сумел обойти всех своих соперников на круг, что дало ему в итоге возможность остаться в призовой тройке.

"Когда я почти обошел всех на круг, то мысль была, чтобы все остановились, потому что сил не было уже", - добавил российский велогонщик.