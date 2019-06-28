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Европейские игры-2019

Россияне завоевали девять медалей в седьмой день Европейских игр

Российские спортсмены выиграли одну золотую и восемь бронзовых наград
Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены упрочили лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после седьмого соревновательного дня. В пятницу сборная России завоевала девять наград.

Всего было разыграно 12 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали одну золотую и восемь бронзовых наград.

Велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов одержали победу в командной гонке преследования на треке. Обладателями бронзовых медалей стали Дарья Абрамова (бокс, до 57 кг), Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг), Мария Кузнецова (борьба, до 62 кг), Дарима Сандакова (бокс, до 75 кг), Дарья Шмелева (велотрек, кейрин), Дмитрий Мухомедьяров (велотрек, гонка по очкам), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (бадминтон), а также Владимир Иванов и Иван Созонов (бадминтон).

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, победил в полуфинале хорвата Тони Филипи и квалифицировался в финал. Также в поединках за золотые медали будут участвовать Харитон Агрба (до 69 кг), Габил Мамедов (до 60 кг) и Светлана Солуянова (до 51 кг).

Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (21-14-24), третье - сборная Италии (10-9-8). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33163281
2Белоруссия21142459
3Италия109827
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия561122
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Греция3238
13Бельгия3115
14Швеция3025
15Словения3014
16Португалия26412
17Румыния2259
18Швейцария2215
19Польша2169
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания13812
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0213
34Молдавия0134
34Словакия0133
36Люксембург0112
37Босния и Герцеговина0101
38Ирландия0033
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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