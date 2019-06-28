Медали, но не те. Россияне взяли восемь бронзовых наград в седьмой день Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала девять медалей в седьмой соревновательный день Европейских игр и удерживает лидерство в общекомандном зачете. Соревнования проходят в Минске. В пятницу разыгрывалось 12 комплектов медалей. На счету российских спортсменов одна золотая и целых восемь бронзовых наград. В общекомандном зачете у российских спортсменов 81 (33-16-32) медаль. На втором месте команда Белоруссии (21-14-24), третья строчка за итальянцами (10-9-8). Медальный день для сборной России начался в боксе сразу тремя медалями у женщин, которые, к сожалению, разыгрывались не в финальных поединках: Анастасия Белякова стала бронзовой медалисткой в весовой категории до 60 кг, не сумев в полуфинале одолеть финскую спортсменку Миру Потконен, Дарима Сандакова (до 75 кг) проиграла британке Лорен Прайс, а чемпионка Европы 2016 года Дарья Абрамова (до 57 кг) уступила представительнице Ирландии Микаэле Уолш. После поединка Абрамова заявила, что не считает судейское решение справедливым. "Достаточно ровный бой, но соперница точных ударов толком не наносила, сильных ударов у нее тоже не было, не знаю, почему судьи так решили, но кому подняли руку, тот и победитель. Я считаю, что я не проиграла бой, у нее тычковые были действия, в третьем раунде она ни одной атаки не нанесла, но судьи так посчитали, может быть, потому что нас [россиян] в полуфиналах четверо, а ирландцев двое или трое. Нет, бронза для меня не ценная медаль", - заявила Абрамова.

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Сандакова же осталась довольна бронзой, но сказала, что могла бы выступить и лучше. "Наверное, надо было быть посмелее, наносить больше ударов, чтобы у судей не было сомнений, что я лучше, мне не хватило напора. Бронза, в принципе, неплохо, первый раз в жизни на таком соревновании. Игры очень понравились, запомнятся на всю жизнь", - сказала 22-летняя спортсменка. В вольной борьбе женская сборная России также заработала бронзовую награду, ее на свой счет записала Мария Кузнецова (до 62 кг), также завоевавшая в этом году бронзу чемпионата Европы. На Играх 21-летняя спортсменка в схватке за третье место одолела Тайбе Юсеин из Болгарии, вторая бронза у румынки Кристы Инце. В финале украинка Юлия Ткач победила азербайджанку Эльмиру Габарову. Российские бадминтонисты остались без финала Третье место ожидало российских девушек и в бадминтоне: Екатерина Болотова и Алина Давлетова в трех партиях полуфинального матча уступили голландкам Шерил Сейнен и Селене Пик (21:18, 20:22, 14:21). Болотова не сумела повторить результат прошлых Игр, где в женском парном разряде завоевала серебро. Также она является серебряным (2017) и дважды бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд, серебряным (2014) и бронзовым (2018) призером женского командного чемпионата Европы и серебряным призером юниорского чемпионата Европы (2011). Для титулованной Болотовой бронза Игр не была желаемым результатом. "Наша цель на Европейских играх не достигнута, хотя мы очень старались. Тренеры нам подсказывали, но во второй партии немного не хватило удачи, - сказала Болотова. - Сейчас отборочный олимпийский год, впереди нас ждет много работы и соревнований. На ближайшем турнире - клубном чемпионате Европы мы будем очень стараться хорошо выступить". Давлетова вместе с Болотовой завоевала серебро (2017) и бронзу (2019) чемпионатов Европы. Также 20-летняя спортсменка является бронзовым призером женского командного чемпионата Европы в Казани (2018), бронзовым призером летней Универсиады (2017). Аналогичного результата добились и мужчины. Владимир Иванов и Иван Созонов в двух партиях проиграли датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу (17:21, 17:21). "Были готовы и рассчитывали завоевать золотую медаль Европейских игр, но не показали даже половины нашей формы: не знаю, с чем это связано, может быть, перенервничали, - сказал чемпион Европы Созонов. - В первой партии был шанс победить, но в конце проиграли три очка, так же получилось во второй партии". "Выступать здесь было посложнее, чем на чемпионатах [Европы и мира]. Эти соревнования похожи на Олимпийские игры, здесь другая атмосфера, в том числе и за площадкой. И это немного меняет настрой. Но все тут в равных условиях, сегодня у нас не получилось показать свой лучший бадминтон", - добавил 31-летний спортсмен. Долгожданная победа Единственное золото дня сборная России завоевала на велотреке, где в командной гонке преследования россияне опередили итальянцев. В составе сборной России выступали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов.

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