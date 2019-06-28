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Лига чемпионов

ФК "Фероникели" стал победителем предварительного раунда отбора Лиги чемпионов

Клуб из Косова обыграл "Санта-Колому" из Андорры

ТАСС, 28 июня. Футбольный клуб "Фероникели" из Косова обыграл "Санта-Колому" из Андорры и стал победителем предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Матч завершился со счетом 2:1.

Голы в составе победителей забили Мевлан Зека (58-я минута) и Кастриот Реджа (87). У андоррского клуба отличился Чус Соса (52). На 50-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Фероникели" Юл Ходжа.

Благодаря победе в предварительном раунде "Фероникели" сможет принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Финал турнира пойдет 30 мая 2020 года в Турции.

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