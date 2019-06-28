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Бокс

СМИ: боксеры Ковалев и Ярд договорились о проведении поединка

Изначально поединок планировалось провести в конце июня в Челябинске
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 29 июня. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд достигли договоренности о проведении боя. Об этом сообщила промоутер россиянина Кэти Дува, слова которой приводит портал Worldboxingnews.

Поединок планировалось провести в конце июня в Челябинске, однако он был перенесен по организационным причинам. Позднее стало известно, что бой может пройти 14 сентября.

"Переговоры ведутся между промоутером в России и компанией - представителем Ярда, - сказала Дува. - Я слышала от обеих сторон, что они пришли к соглашению по всем положениям контракта".

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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