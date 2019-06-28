Сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

ТАСС, 29 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 одержали победу над командой Венесуэлы в четвертьфинальном матче Кубка Америки. Турнир проходит в Бразилии.

Голы забили Лаутаро Мартинес (10-я минута) и Джовани Ло Чельсо (74).

В полуфинале турнира аргентинцы встретятся со сборной Бразилии, которая раннее обыграла команду Парагвая в серии 11-метровых ударов (0:0, 4:3 - пенальти). Матч пройдет 2 июля на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти. Двух других полуфиналистов определят пары Колумбия - Чили и Уругвай - Перу. Аргентинцы последний раз выигрывали трофей Кубка Америки в 1993 году, всего на их счету 14 чемпионских титулов.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года - сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе командами Боливии и Эквадора.

Кубок Америки завершится 7 июля.