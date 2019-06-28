Двадцать восемь комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в субботу

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Обладатели 28 золотых наград определятся в восьмой медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество медалей высшей пробы в субботу разыграют в боксе (7).

В предпоследний день соревнований за золото Европейских игр будут сражаться два российских боксера. Габил Мамедов выступит в финале весовой категории до 60 кг, а Харитон Агрба - до 69 кг. Россияне не смогли добраться до финала в женских весовых категориях до 57 и 69 кг, а также в мужских - до 52, 82 кг и свыше 91 кг.

Днем разыграют медали в спортивной гимнастике в личном многоборье. В женском турнире от России будут выступать Ангелина Мельникова и Анастасия Щеколдина, в мужском - Давид Белявский и Владислав Поляшов. Обладатели пяти комплектов наград определятся в соревнованиях на велотреке. Финалы пройдут в мужской индивидуальной гонке преследования, гите и спринте, а также в женском омниуме и мужском мэдисоне.

В греко-римской борьбе в субботу будут разыграны медали в трех весовых категориях (до 60, 67 и 77 кг). Россияне Степан Марянян (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг) вышли в финал турнира.

В предпоследний день Европейских игр определятся победители в женском и мужском парных турнирах по бадминтону. Также в субботу станут известны претенденты на золотые награды в женском разряде. Вышедшая в полуфинал Евгения Косецкая уже гарантировала себе бронзовую медаль.

В субботу также будут разыграны шесть комплектов медалей в карате и один - в пляжном футболе. Россияне отсутствуют в числе претендентов на награды в этих видах спорта.