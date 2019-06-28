Тренер Ланге: женская сборная России способна обыграть команду Белоруссии на Евробаскете

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу способна одержать победу над командой Белоруссии в заключительном матче группового этапа и выйти в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Олаф Ланге.

Сборная России со счетом 63:77 уступила команде Сербии в матче второго тура группового этапа европейского первенства.

"В воскресенье будет совсем другая игра по содержанию, - сказал Ланге. - Я уверен, что матч против сборной Белоруссии дастся нам легче, чем игры против бельгиек и сербок. Мы можем обыграть предстоящего соперника. Будем настраиваться на победу".

В первом туре сборная России уступила команде Бельгии (54:67), а сербки обыграли сборную Белоруссии (55:53). В заключительном матче подопечные Ланге встретятся белорусками 30 июня, сербские баскетболистки в этот же день будут противостоять бельгийкам. В группе D лидирует сборная Сербии (4 очка), далее расположились команды Белоруссии и Бельгии (по 3), россиянки замыкают квартет (2). Победители групп выйдут в четвертьфинал турнира напрямую, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.