Белякова: российским баскетболисткам не хватает опыта игры в важных матчах

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 29 июня. /ТАСС/. Женской сборной России по баскетболу не хватает выдержки и опыта игры в важных международных матчах, это помешало одержать победу над командой Сербии на чемпионате Европы. Такое мнение журналистам высказала защитник национальной команды Евгения Белякова.

Сборная России со счетом 63:77 уступила команде Сербии в матче второго тура группового этапа европейского первенства.

"На протяжении всей игры у нас что-то не получалось, - заявила Белякова. - Да, смогли переломить ход встречи в третьей четверти, но мы неопытная команда, это сказалось. Нам не хватило выдержки и опыта таких сложных матчей".

В первом туре сборная России уступила команде Бельгии (54:67), а сербки обыграли сборную Белоруссии (55:53). В заключительном матче подопечные Ланге встретятся белорусками 30 июня, сербские баскетболистки в этот же день будут противостоять бельгийкам. В группе D лидирует сборная Сербии (4 очка), далее расположились команды Белоруссии и Бельгии (по 3), россиянки замыкают квартет (2). Победители групп выйдут в четвертьфинал турнира напрямую, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.