Один шаг до провала. Российские баскетболистки потерпели второе поражение на ЧЕ-2019

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 29 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу потерпела второе поражение на чемпионате Европы, проходящем в Сербии и Латвии. Подопечные Олафа Ланге в пятницу со счетом 63:77 уступили команде Сербии.

Первая встреча на турнире также завершилась для россиянок неудачей. В стартовом туре сборная России проиграла команде Бельгии (54:67). Шансы российских баскетболисток на выход в плей-офф чемпионата Европы теперь стали минимальными.

В заключительном матче группового этапа россиянки 30 июня сыграют с командой Белоруссии, сербки в тот же день встретятся с бельгийками. В квартете D сейчас лидирует сборная Сербии (4 очка), далее расположились команды Белоруссии и Бельгии (по 3), а россиянки идут четвертыми (2). Победительницы групп попадают в четвертьфинал турнира напрямую. Команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.

Теперь сборной России необходимо с крупным счетом побеждать в последнем туре группового этапа команду Белоруссии. При этом подопечные Ланге должны рассчитывать на успех бельгийских баскетболисток в матче с оппонентками из Сербии.

Вера в победу

По мнению главного тренера российской сборной, его команде будет легче в третьем туре группового этапа, чем в первых двух. При этом стоит отметить, что предстоящий соперник - команда Белоруссии - на групповом этапе проиграла сербским баскетболисткам с разницей лишь в два очка, а бельгиек уверенно победила.