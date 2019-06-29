Хоккеист "Вашингтона" Бураковски стал игроком "Колорадо"

ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" обменял форварда Андре Бураковски в "Колорадо" на нападающего Скотта Космачука, а также выборы во втором и третьем раундах драфта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, "Вашингтон" на текущей неделе сделал игроку квалификационное предложение. Бураковски мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Ранее генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан говорил, что руководство не будет отпускать хоккеиста, если клуб не устроит компенсация за него. Также Маклеллан заявил о том, что игрок просил обменять его в команду, где он станет нападающим первого или второго звена, до дедлайна, который был намечен на 23 февраля, однако этого не произошло.

Своим мнение после сделки поделился и генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик. "Мы рады, что получили быстрого и опытного форварда в его лице. Сейчас ему 24 года, он вступает в лучшее время своей карьеры. Мы считаем, что Бураковски станет отличным дополнением к нашей команде", - сказал Сакик.

Бураковски был выбран "Вашингтоном" на драфте 2013 года под общим 23-м номером. В регулярных сезонах игрок провел 328 матчей и набрал 145 (62+83) очков. В плей-офф на его счету 56 встреч и 18 (9+9) баллов за результативность. В сезоне-2017/18 хоккеист вместе с "Вашингтоном" завоевал Кубок Стэнли.