Футболист ПСЖ Рабьо близок к переходу в итальянский "Ювентус"

ТАСС, 29 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" близок к подписанию контракта с полузащитником французского "Пари Сен-Жермен" Адрианом Рабьо. Об этом сообщил на своей странице в Instagram журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

Контракт 24-летнего футболиста с французским клубом истекает 30 июня. Ранее стало известно, что Рабьо отказался продлевать соглашение с ПСЖ, игрок был выведен из основного состава и отправлен во вторую команду. В январе француз пропустил сбор клуба в Катаре, после чего руководство лишило его бонусов по контракту. Также Рабьо отстранили от посещения тактических занятий команды из-за похода в ночной клуб после поражения ПСЖ от английского "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда французский клуб покинул турнир.

Отмечается, что спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи в пятницу прилетал в Париж для встречи с агентом футболиста. Стороны обговорили все детали контракта, который будет подписан сроком на четыре года. Официально о переходе Рабьо в "Ювентус" будет объявлено в ближайшие дни. Ранее сообщали об интересе к футболисту со стороны английских "Ливерпуля" и "Арсенала", а также испанского "Реала".

Рабьо перешел в основную команду ПСЖ в июле 2012 года и провел 227 матчей в разных турнирах, забив 24 гола и сделав 17 передач. В составе парижского клуба полузащитник шесть раз становился чемпионом Франции, а также по пять раз выигрывал Суперкубок Франции и Кубок французской лиги. Четырежды Рабьо побеждал в Кубке Франции. В составе национальной команды он дебютировал в ноябре 2016 года и провел за это время шесть матчей, не сумев отметиться результативными действиями.