{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Глушаков стал футболистом грозненского "Ахмата"

Контракт с 32-летним полузащитником рассчитан на один сезон с возможностью продления
Денис Глушаков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Денис Глушаков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
Дальше не по пути. ФК "Спартак" расторг контракты с Глушаковым и Комбаровым

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Отмечается, что Глушаков в субботу прибудет в Австрию, где "Ахмат" проводит учебно-тренировочный сбор. 

На прошлой неделе стало известно, что Глушаков покинул московский "Спартак", за который выступал с 2013 года. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению. Глушаков был капитаном красно-белых.

"Летнее межсезонье в футболе - период трансферов, - написал на своей странице в Instagram глава Чечни и почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров. - Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб "Ахмат" известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач".

В прошедшем сезоне футболист провел за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах, забив четыре гола. В общей сложности в составе красно-белых он сыграл 173 матча, забив 23 мяча и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России. "Спартак" в прошедшем сезоне занял пятое место в чемпионате России. В сезоне-2019/20 красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе- период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб @akhmatgrozny «АХМАТ» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны @glushak8 Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «АХМАТ». Добро пожаловать в Грозный!

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

До "Спартака" Глушаков выступал за московские клубы "Ника", "Локомотив", ростовский СКА и иркутскую "Звезду". В составе сборной России полузащитник провел 57 матчей, в которых забил пять голов.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Кредиторская задолженность ФК "Ростов" увеличилась
Ранее сообщалось, что долги "Ростова" составляют около 300 млн рублей
Читать полностью