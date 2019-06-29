ФК "Ростов" будет заниматься трансферами в условиях нового лимита на легионеров

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Ростов" будет осуществлять трансферную политику в рамках нового лимита на легионеров. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

Исполком Российского футбольного союза утвердил ранее лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

"Обсуждать лимит нужно было тогда, когда его принимали. Сейчас отношусь к лимиту как к свершившемуся факту. Трансферная политика "Ростова" будет осуществляться в рамках нового лимита. Я уже говорил ранее, что нас интересуют качественные футболисты, которые могут усилить наш состав, а также перспективная молодежь", - сказал Арутюнянц.

Глава клуба также рассказал, что "Ростов" не рассматривает предложения подписания контракта с бывшим защитником "Спартака" Сальваторе Боккетти, который, как рассказал "Чемпионат.com" владелец красно-белых Леонид Федун, покинет клуб.