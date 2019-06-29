Кредиторская задолженность ФК "Ростов" увеличилась

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Общий объем кредиторской задолженности футбольного клуба "Ростов" увеличился. Об этом ТАСС рассказал в субботу президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Ранее сообщалось, что объем долгов клуба из Ростова-на-Дону составляет порядка 300 млн рублей.

"Общий объем кредиторской задолженности клуба увеличился. Но нужно понимать, что это не только текущие операционные долги, но и задолженности прошлых сезонов - 2015/16 и 2016/17. Всплывают новые долги, ряд из которых мы не признаем и оспариваем в судебном порядке", - сказал Арутюнянц.

В конце мая газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что несколько тренеров, работавших в "Ростове", когда главным тренером команды был Курбан Бердыев, обратились в клуб с требованием выплатить им финансовую неустойку. Также компания "Агроком Холдинг" подала иск в арбитраж на клуб с требованием выплатить ей 134 млн рублей.

"У нас есть разногласия по суммам задолженностей, которые также решаются в судебном порядке", - подчеркнул Арутюнянц.

"Ростов" в чемпионате России сезона-2018/19 занял девятое место.