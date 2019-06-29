Дворкович: FIDE не имеет опасений по проведению Кубка мира в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Международной федерации шахмат (FIDE) не имеет опасений по проведению Кубка мира в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС заявил в субботу президент FIDE Аркадий Дворкович.

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

"Мы не так давно посещали Ханты-Мансийск. К Кубку мира готовность есть, - сказал Дворкович. - Полностью все будет готово, конечно, когда турнир уже начнется. Но каких-то опасений по проведению у нас нет".

В 2020 году Ханты-Мансийск также примет Всемирную шахматную олимпиаду.