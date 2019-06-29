Чемпионкой России по тяжелой атлетике в весе свыше 87 кг стала единственная участница

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Золотая медаль чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг досталась единственной участнице - представительнице Курска Надежде Гарбузовой. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов объяснил ТАСС в субботу, что остальные четыре участницы по разным причинам не смогли выступить в чемпионате страны.

Чемпионат России по тяжелой атлетике стартовал в Новосибирске 24 июня и завершится 1 июля. Ранее глава федерации сообщил ТАСС, что по причине подготовки к турниру в Токио - столице предстоящих Олимпийских игр - чемпионат страны пропустила пятикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы Татьяна Каширина, выступающая в категории свыше 87 кг.

"В категории свыше 87 кг со всех округов набралось только пять спортсменок, которые имели возможность выступить в Новосибирске. Кашириной мы разрешили пропустить турнир ради подготовки к старту в Токио, остальным помешали различные причины, в частности - травмы", - сообщил Агапитов.

Гарбузова в рывке показала результат 78 кг, в толчке - 97 кг (175 кг в сумме). Только в одной из других девяти женских весовых категорий был показан более низкий результат, в самой легкой - до 45 кг, где Надежда Панова в сумме набрала 153 кг.