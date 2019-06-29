Россиянки Уколова и Бирлова проиграли в первом матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 29 июня. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели поражение в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсменки уступили американкам Келли Клас и Саре Спонсил со счетом 8:21, 16:21. Российские волейболистки выступают в группе I с канадсками Сара Паван / Мелисса Хумана-Паредес) и колумбийскими спортсменками (Юли Аяла / Диана Риос). Встреча между ними завершилась со счетом 21:6, 21:13 в пользу канадских волейболисток.

В следующем туре россиянки сыграют против канадок 30 июня.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьими, сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь сборных, занявших третьи места в группе, сыграют друг с другом за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) и путевки на Олимпийские Игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.