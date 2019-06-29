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Летние олимпийские виды спорта

Генсек федерации волейбола РФ: сборная России будет бороться за победу в Лиге наций

В субботу российские волейболисты обеспечили себе участие в "Финале шести", который пройдет в июле в американском Чикаго

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу будет бороться за победу в Лиге наций. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций

В субботу сборная России победила аргентинцев в матче предварительного раунда, досрочно обеспечив себе участие в финальном этапе Лиги наций.

"Выполнили все задачи - досрочно вышли в финал, дали поиграть молодым волейболистам, - сказал Яременко. - Мы смогли это сделать, даже несмотря на перелеты и другие сложные условия. Можно оценить выступление на предварительном этапе как положительное, будем бороться в финале за победу".

В финальный раунд из 16 команд уже вышли сборные России, Бразилии, Ирана и США (организатор "Финала шести"), еще две команды определятся позднее. Финальный раунд состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля. Шесть команд составят две группы, четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфиналы. Сборная России является действующим победителем турнира.

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