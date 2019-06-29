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Футбол в Испании

Футбольный клуб "Валенсия" объявил о переходе Дениса Черышева

О сроке соглашения 28-летнего полузащитника с клубом не сообщается
Денис Черышев EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Денис Черышев
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 29 июня. Испанский футбольный клуб "Валенсия" объявил о подписании контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Черышев в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за "Валенсию", права на игрока принадлежали "Вильярреалу". О деталях соглашения с 28-летним игроком не сообщается.

Согласно данным портала Transfermarkt, российский полузащитник оценивается в €6 млн.

Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию" во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). Также за свою карьеру футболист выступал в составе мадридского "Реала" и "Вильярреала", а на правах аренды играл за "Севилью" и "Валенсию". В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.

В прошлом сезоне "Валенсия" заняла 4-е место в чемпионате Испании. В предстоящем сезоне клуб выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

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