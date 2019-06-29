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Футбол в России

Даудов: переход Глушакова в "Ахмат" придаст уверенности остальным футболистам клуба

В субботу "Ахмат" объявил о подписании контракта с Денисом Глушаковым

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Переход полузащитника Дениса Глушакова в футбольный клуб "Ахмат" придаст уверенности остальным игрокам команды. Такое мнение ТАСС высказал в субботу президент "Ахмата" Магомед Даудов.

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"Ахмат" в субботу объявил о подписании соглашения с 32-летним игроком. Оно рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон. На прошлой неделе стало известно, что Глушаков покинул московский "Спартак", за который выступал с 2013 года. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

"Глушаков - один из самых опытных футболистов в премьер-лиге, который провел в элитном дивизионе около 300 матчей, в том числе свыше 50 игр за национальную сборную. Конечно, такой игрок с лидерскими качествами, колоссальным опытом придаст уверенности партнерам, поможет всей команде, - сказал Даудов. - Его переход к нам - это усиление позиции в центре поля, откуда, как правило, развиваются наши атаки, где разрушаются атаки соперника. Мы возлагаем большие надежды на Дениса и рады его переходу в нашу команду".

До "Спартака" Глушаков выступал за московские клубы "Ника", "Локомотив", ростовский СКА и иркутскую "Звезду". В составе "Спартака" становился чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). В сборной России полузащитник провел 57 матчей, в которых забил пять голов. Участвовал в Кубке конфедераций - 2017.

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