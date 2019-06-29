Российский биатлонист Чернышов не будет оспаривать дисквалификацию

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший биатлонист Александр Чернышов принял решение не подавать апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сам 26-летний спортсмен рассказал ТАСС.

IBU 25 июня объявил о дисквалификации Чернышова и его бывшего партнера по юниорской сборной России Александра Печенкина. Бывшим биатлонистам был предоставлен 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Печенкин ранее сообщил, что не будет оспаривать решение, поскольку завершил карьеру. Чернышов завершил карьеру в 2016 году.

"Хотелось бы, конечно, идти в CAS, но не буду. Я звонил в Союз биатлонистов России [СБР], просил поддержки у Нуждова Алексея Викторовича (вице-президента СБР - прим. ТАСС). Он был согласен оказать материальную помощь со стороны СБР. Но, посоветовавшись с юристами, нам дали понять, что шансы выиграть дело ничтожно малы, так как в спортивном деле не существует презумпции невиновности", - сказал Чернышов.

"То есть для IBU и CAS не обязательны прямые доказательства, им достаточно материалов Родченкова, Макларена, LIMS и московской лаборатории", - добавил он.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года. Помимо Печенкина и Чернышова, под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако по их делам решение еще не принято. Основанием для открытия дел стали данные, предоставленные информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым, которые после изучала комиссия под руководством Ричарда Макларена.

В IBU отметили, что спортсмены отстранены за нарушение антидопинговых правил с отягчающими обстоятельствами - им вменяется участие "в организованной допинг-схеме". "Если бы мы проиграли дело, то я был бы обязан вернуть все деньги СБР, которые они потратили бы на меня и это дело. Это огромная сумма, колоссальная, таких денег у меня, к сожалению, нет", - подчеркнул Чернышов.