СБР был готов предоставить Чернышову $150 тысяч для подачи апелляции на дисквалификацию

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) был готов предоставить бывшему биатлонисту Александру Чернышеву порядка $150 тысяч, чтобы он мог подать апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил в субботу первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

О дисквалификации на четыре года Чернышова и его бывшего партнера по юниорской сборной России Александра Печенкина IBU объявил 25 июня. Бывшим биатлонистам был предоставлен 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако они решили не оспаривать решение. Чернышов считает себя невиновным, однако после консультации с юристами понял, что шансы выиграть дело ничтожно малы, поскольку CAS сочтет показания Григория Родченкова и данные из московской лаборатории достаточными для обвинительного вердикта даже без проверки его допинг-проб.

"Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой, - сообщил Нуждов. - По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в 150 тысяч долларов, и мы были готовы предоставить ему такую сумму. Однако лишь при условии подписания с СБР договора, который требовал возврата всех денег, если бы в ходе разбирательства вскрылись неопровержимые доказательства его вины".

"Посоветовавшись с юристами, Чернышов принял решение не подавать апелляцию", - добавил он.

Помимо Печенкина и Чернышова, под подозрение в августе прошлого года попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако по их делам решение еще не принято. Основанием для открытия дел стали данные, предоставленные информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым, которые позднее изучала комиссия под руководством Ричарда Макларена.

В IBU отметили, что спортсмены отстранены за нарушение антидопинговых правил с отягчающими обстоятельствами - им вменяется участие "в организованной допинг-схеме".