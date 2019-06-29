Семенов: футболисты "Ахмата" рады видеть Глушакова в команде

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игроки грозненского "Ахмата" позитивно отреагировали на переход в их команду бывшего полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Ахмата" и сборной России по футболу Андрей Семенов.

В субботу 32-летний россиянин подписал контракт с "Ахматом" на один год с возможностью продления еще на сезон. Игрок покинул "Спартак" на прошлой неделе, стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

"Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет "Ахмату" решить поставленные руководством задачи. Мы рады видеть его в команде", - сказал Семенов.

Глушаков был выведен из основного состава "Спартака" 18 сентября прошлого года из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Массимо Каррерой, при котором красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионом России (2016/17). После увольнения итальянского специалиста игрок вернулся к тренировкам с основой. На протяжении сезона-2018/19 у Глушакова был конфликт с болельщиками красно-белых, которые считали, что футболист поспособствовал уходу Карреры из команды.

В прошедшем сезоне футболист провел за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах, забив четыре гола. В общей сложности в составе красно-белых Глушаков провел 173 матча, забив 23 мяча и отдав 10 результативных передач. Россиянин помог команде стать чемпионом России, а также завоевать суперкубок страны (2017) и бронзовые медали национального первенства (2017/18). В составе сборной России полузащитник провел 57 матчей, в которых забил пять голов.

По итогам сезона-2018/19 "Спартак" занял пятую строчку, в следующем сезоне красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. "Ахмат" стал восьмым.