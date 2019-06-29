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Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация разрешила фехтовальщику Якименко участвовать в соревнованиях

Он объявил о возобновлении карьеры в 35-летнем возрасте
Алексей Якименко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алексей Якименко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях россиянин Алексей Якименко может участвовать в международных соревнованиях - спортсмен получил официальный допуск к стартам от Международной федерации фехтования (FIE). Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

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21 мая Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт. Спортсмен, нацеленный на участие в отборе к предстоящей Олимпиаде 2020 года, был включен в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства и сдал первую пробу 16 июня. Решение FIE допустить Якименко к стартам зависело от результата этой допинг-пробы.

"Все в порядке, Якименко получил от FIE допуск к стартам, теперь он имеет официальное разрешение на участие в международных соревнованиях", - сообщил Мамедов.

Ранее Мамедов не исключил, что при благоприятном развитии событий Якименко может войти в состав сборной на предстоящий чемпионат мира в Будапеште (15-23 июля). Состав команды будет определен в начале июля.

Якименко 35 лет, помимо восьми побед на чемпионатах мира, в активе спортсмена бронза Олимпиады-2004, 13 золотых медалей чемпионатов Европы.

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