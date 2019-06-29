Штангисты Каширина и Окулов вошли в новый пул допинг-тестирования международной федерации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четыре российских штангиста вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе IWF, в их числе - действующие чемпионы мира Татьяна Каширина и Артем Окулов.

Также в международный пул тестирования вошли Анастасия Романова и Ксения Пасхина.

Всего в пул тестирования IWF входят 285 тяжелоатлетов. Наибольшее представительство имеет Китай (22 спортсмена), второе место занимает Эквадор (13), третье - Колумбия (12).