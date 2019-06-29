Российская гимнастка Мельникова победила в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Мельникова набрала 54,498 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Лоретт Шарпи (54,166). Третье место заняла украинская спортсменка Диана Варинская (52,766). Россиянка Александра Щеколдина показала пятый результат (52,365).

18-летняя Мельникова является серебряным призером Олимпийских игр (2016) и чемпионата мира (2018) в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в команде (2016) и вольных упражнениях (2017), а также двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 34 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-9).