Российская гимнастка Мельникова победила в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Мельникова набрала 54,498 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Лоретт Шарпи (54,166). Третье место заняла украинская спортсменка Диана Варинская (52,766). Россиянка Александра Щеколдина показала пятый результат (52,365).
18-летняя Мельникова является серебряным призером Олимпийских игр (2016) и чемпионата мира (2018) в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в команде (2016) и вольных упражнениях (2017), а также двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 34 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-9).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|34
|16
|33
|83
|2
|Белоруссия
|21
|14
|24
|59
|3
|Италия
|10
|9
|9
|28
|4
|Украина
|9
|12
|13
|34
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Германия
|6
|6
|11
|23
|7
|Франция
|6
|4
|11
|21
|8
|Нидерланды
|4
|9
|7
|20
|9
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|10
|Азербайджан
|3
|6
|12
|21
|11
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|12
|Греция
|3
|2
|3
|8
|13
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|14
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|15
|Словения
|3
|0
|1
|4
|16
|Португалия
|2
|6
|5
|13
|17
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|18
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|19
|Польша
|2
|1
|7
|10
|20
|Болгария
|1
|6
|8
|15
|21
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|22
|Великобритания
|1
|3
|8
|12
|23
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|5
|7
|27
|Армения
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|3
|5
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Литва
|1
|1
|0
|2
|31
|Хорватия
|1
|0
|5
|6
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|34
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|34
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|36
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|37
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|38
|Ирландия
|0
|0
|4
|4
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1