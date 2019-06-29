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Европейские игры-2019

Российская гимнастка Мельникова победила в многоборье на Европейских играх

Второй стала француженка Лоретт Шарпи
Ангелина Мельникова EPA/ROBERT GHEMENT
Описание
Ангелина Мельникова
© EPA/ROBERT GHEMENT

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Мельникова набрала 54,498 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Лоретт Шарпи (54,166). Третье место заняла украинская спортсменка Диана Варинская (52,766). Россиянка Александра Щеколдина показала пятый результат (52,365).

18-летняя Мельникова является серебряным призером Олимпийских игр (2016) и чемпионата мира (2018) в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в команде (2016) и вольных упражнениях (2017), а также двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 34 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-9).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия34163383
2Белоруссия21142459
3Италия109928
4Украина9121334
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361221
11Израиль3317
12Греция3238
13Бельгия3115
14Швеция3025
15Словения3014
16Португалия26513
17Румыния23510
18Швейцария2215
19Польша21710
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания13812
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1157
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Молдавия0134
34Словакия0133
36Люксембург0112
37Босния и Герцеговина0101
38Ирландия0044
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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