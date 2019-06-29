Гимнастка Щеколдина огорчена тем, что не дотянула до бронзы Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Дебютантка сборной России по спортивной гимнастике Александра Щеколдина, заменившая на Европейских играх Алию Мустафину, в целом довольна своим выступлением в Минске, но немного расстроена тем, что немного не дотянула до третьего места. Об этом Щеколдина сообщила журналистам.

Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в гимнастическом многоборье на Европейских играх. Она набрала 54,498 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Лоретт Шарпи (54,166), третье место заняла украинская спортсменка Диана Варинская (52,766). 16-летняя Щеколдина показала пятый результат (52,365).

"Вполне довольна своим выступлением, но нужно дорабатывать бревно и брусья, так как на них пока очень грязно выступаю, - сказала Щеколдина. - И немного расстроена тем, что всего лишь 0,3 балла каких-то до третьего места [не хватило]".

"Болельщики добавляли мне уверенности. Первый снаряд очень переживала, а дальше уже привыкла к публике, ко всему, и стало спокойнее. Тренеры меня похвалили, но сказали, что нужно доработать бревно и брусья, а также почистить вольные упражнения", - добавила гимнастка.