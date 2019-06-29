Российский гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Россиянин набрал 85,465 балла. Второе место занял украинец Олег Верняев (84,632). Третьим стал еще один россиянин Владислав Поляшов (84,464).
27-летний Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, на его счету две серебряных и одна бронзовая медали чемпионатов мира. На первых Европейских играх в Баку он завоевал золото, серебро и бронзу. Также Белявский является шестикратным чемпионом Европы и победителем Универсиады 2013 года в Казани.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 35 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-10-9).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|35
|16
|34
|85
|2
|Белоруссия
|21
|14
|24
|59
|3
|Италия
|10
|10
|9
|29
|4
|Украина
|9
|13
|13
|35
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Германия
|6
|6
|11
|23
|7
|Франция
|6
|4
|11
|21
|8
|Нидерланды
|4
|9
|7
|20
|9
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|10
|Азербайджан
|3
|6
|12
|21
|11
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|12
|Греция
|3
|2
|3
|8
|13
|Польша
|3
|1
|7
|11
|14
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|15
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|16
|Словения
|3
|0
|1
|4
|17
|Болгария
|2
|6
|8
|16
|18
|Португалия
|2
|6
|5
|13
|19
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|20
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|21
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|22
|Великобритания
|1
|3
|8
|12
|23
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|5
|7
|27
|Армения
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|3
|5
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Литва
|1
|1
|0
|2
|31
|Хорватия
|1
|0
|5
|6
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|34
|Ирландия
|0
|1
|4
|5
|35
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|35
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|37
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|38
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1