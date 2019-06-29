Российский гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россиянин набрал 85,465 балла. Второе место занял украинец Олег Верняев (84,632). Третьим стал еще один россиянин Владислав Поляшов (84,464).

27-летний Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, на его счету две серебряных и одна бронзовая медали чемпионатов мира. На первых Европейских играх в Баку он завоевал золото, серебро и бронзу. Также Белявский является шестикратным чемпионом Европы и победителем Универсиады 2013 года в Казани.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 35 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-10-9).

Европейские игры завершатся 30 июня.