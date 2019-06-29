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Европейские игры-2019

Российский гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх

Третьим стал еще один россиянин Владислав Поляшов
Давид Белявский EPA/MIRCEA ROSCA
Описание
Давид Белявский
© EPA/MIRCEA ROSCA

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россиянин набрал 85,465 балла. Второе место занял украинец Олег Верняев (84,632). Третьим стал еще один россиянин Владислав Поляшов (84,464).

27-летний Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, на его счету две серебряных и одна бронзовая медали чемпионатов мира. На первых Европейских играх в Баку он завоевал золото, серебро и бронзу. Также Белявский является шестикратным чемпионом Европы и победителем Универсиады 2013 года в Казани.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 35 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-10-9).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия35163485
2Белоруссия21142459
3Италия1010929
4Украина9131335
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361221
11Израиль3317
12Греция3238
13Польша31711
14Бельгия3115
15Швеция3025
16Словения3014
17Болгария26816
18Португалия26513
19Румыния23510
20Швейцария2226
21Чехия14611
22Великобритания13812
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1157
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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