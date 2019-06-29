Леклер выиграл квалификацию на этапе "Формулы-1" в Австрии

ТАСС, 29 июня. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 21-летний монегаск проехал за 1 минуту 3,003 секунды, завоевав вторую поул-позицию в сезоне и в карьере.

Вторым стал гонщик "Мерседеса" лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон (+0,259), третье место занял пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен (+0,436). Второй гонщик "Феррари", немец Себастьян Феттель, из-за технических проблем был вынужден пропустить третий сегмент и в итоге завершил квалификацию на 10-м месте.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-е время. Ему не удалось показать высокий результат из-за пилота "Уильямса" Джорджа Расселла, закрывшего россиянину траекторию в предпоследнем повороте. Партнер Квята по команде таец Александер Албон показал 13-е время.

Гонка Гран-при Австрии пройдет 30 июня, начало - 16:10 мск.