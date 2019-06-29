Мельникова посвятила тренерам победу в гимнастическом многоборье на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионка Европейских игр в гимнастическом многоборье Ангелина Мельникова посвятила победу своим тренерам. Об этом Мельникова сообщила журналистам.

Мельникова завоевала золотую медаль с результатом 54,498 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Лоретт Шарпи (54,166), третье место заняла украинская спортсменка Диана Варинская (52,766). Другая россиянка Александра Щеколдина показала пятый результат (52,365). В мужском многоборье россияне Давид Белявский и Владислав Поляшов заняли первое и третье места соответственно.

"Очень горда за нашу страну, три россиянина на пьедестале, за ребят я очень сильно переживала, особенно когда они были на последнем снаряде, - призналась 18-летняя Мельникова. - Всегда за других больше переживаю. Свою медаль посвящаю тренерам, с нами работает большая команда на каждом снаряде".

"Сегодня я, прежде всего, рада своей стабильности. Рада тому, что не падаю, а ведь раньше были проблемы. Рада за бревно, потому что обычно именно на нем проигрывала очень много, а здесь второй день оценка поднимается. На вольных ошиблась, как всегда, этим недовольна, буду работать", - добавила гимнастка.

В заключительный день Европейских игр Мельникова будет бороться за медали в упражнениях на бревне и опорном прыжке.