Победивший в многоборье гимнаст Белявский не совсем доволен выступлением на Евроиграх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, ставший победителем Европейских игр в многоборье, не совсем доволен качеством своего выступления в Минске. Об этом Белявский сообщил журналистам.

Белявский завоевал золотую медаль с результатом 85,465 балла. Второе место занял украинец Олег Верняев (84,632). Другой россиянин Владислав Поляшов стал третьим с результатом 84,464.

После квалификации 27-летний Белявский сказал журналистам, что ставит перед собой в Минске задачу доказать себе, что у него "есть еще порох в пороховницах". "Не в полной мере мне удалось сегодня это себе доказать, - признался гимнаст. - Я хотел лучше выступить на снарядах, но результат есть результат. Болельщики, конечно, должны быть довольны, но я сам собой нет, особенно первыми двумя снарядами".

"В вольных упражнениях у меня был не только заступ, я не сделал свою полную базовую стоимость. На коне тоже не все сделал, меня кидало на нем здорово, хорошо, что не упал. Не знаю, с чем это связано. Я пришел в зал в абсолютно нормальном состоянии, но первое время не мог почему-то найти себя", - продолжил Белявский.

"Но когда я завершил свое выступление на последнем снаряде, то понял, что получу оценку, которая должна позволить мне стать первым здесь", - заключил россиянин.

В заключительный день Европейских игр Белявский будет бороться за медали в упражнениях на коне, брусьях и перекладине.