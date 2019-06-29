{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Испанская каратистка Санчес победила в ката на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Испанская спортсменка Сандра Санчес завоевала золотую медаль в карате в дисциплине "ката" на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале она победила итальянку Вививану Боттаро, бронзовые медали ранее завоевали Патрисия Эспартейро из Португалии и Дилара Элтемур из Турции.

У мужчин золотую медаль завоевал испанец Дамиан Кинтеро, который в финале победил турка Али Софуоглу, бронзовые медали у азербайджанца Романа Гейдарова и итальянца Маттиа Бусато.

Испанская команда завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей и занимает 10-е место в общем зачете. Сборная России лидирует (35-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (11-11-10).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия35183487
2Белоруссия22142460
3Италия11111032
4Украина9131335
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Испания41611
11Азербайджан371222
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3025
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания23813
21Румыния23510
22Швейцария2226
23Чехия14611
24Латвия1326
25Турция1258
26Сербия1225
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
Бокс
Боксеры Ковалев и Ярд договорились о проведении боя в России
Рассматривается вариант проведения поединка в августе
Читать полностью