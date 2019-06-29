Испанская каратистка Санчес победила в ката на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Испанская спортсменка Сандра Санчес завоевала золотую медаль в карате в дисциплине "ката" на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале она победила итальянку Вививану Боттаро, бронзовые медали ранее завоевали Патрисия Эспартейро из Португалии и Дилара Элтемур из Турции.

У мужчин золотую медаль завоевал испанец Дамиан Кинтеро, который в финале победил турка Али Софуоглу, бронзовые медали у азербайджанца Романа Гейдарова и итальянца Маттиа Бусато.

Испанская команда завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей и занимает 10-е место в общем зачете. Сборная России лидирует (35-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (11-11-10).