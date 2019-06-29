Серебряный призер Евроигр боксер Агрба был уверен, что в финале судьи отдадут победу ему

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский боксер Харитон Агрба думал, что судьи отдадут ему предпочтение в проигранном финале Европейских игр в Минске. Об этом он заявил журналистам в субботу после боя.

В финале весовой категории до 69 кг Агрба уступил британцу Пэту Маккормаку.

"Серебро - тоже результат, но хотелось уехать отсюда с золотом. Если честно, думал, что руку поднимут мне, значит, нужно выигрывать еще убедительнее, о судействе не хочу говорить. Мы сейчас сделаем выводы и будем работать дальше", - сказал Агрба.

"Европейские игры для меня являются знаковым турниром, и занять тут второе место является достижением. Я рад, что у меня получилось дойти до финала. От соревнований остались отличные впечатления, у меня море эмоций, спасибо Белоруссии и Минску, это было классное путешествие, я очень рад, что принял участие в этом турнире", - заключил боксер.

Ранее в финале весовой категории до 60 кг россиянин Габил Магомедов уступил белорусу Дмитрию Асанову.

"Обсуждать, кто выиграл, а кто проиграл после того, как руку уже подняли, смысла нет. Я больше анализирую бой, который прошел, что у меня не получалось, где я недоработал. Ошибки были, понятно, что он выступает дома, что будет непросто, но это спорт, это нормально. Серебро - это положительный результат, но хотелось максимума, хотелось золота", - сказал Мамедов журналистам.