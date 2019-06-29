Клуб НХЛ "Даллас" выставил россиянина Ничушкина на драфт отказов

ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов. Об этом сообщил журналист Fox Sports Энди Стрикланд в своем Twitter.

Журналист отмечает, что руководство "Далласа" пошло на этот шаг, чтобы иметь формальные основания для выкупа контракта 24-летнего форварда, срок соглашения рассчитан до конца следующего сезона. Ничушкин должен заработать за последний год контракта $3,2 млн.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018-м, по итогам прошедшего сезона он стал первым игроком в истории НХЛ, который, проведя более 50 матчей в регулярном чемпионате (57), не забросил ни одной шайбы и не получил ни одной минуты штрафа. В плей-офф он провел одну игру, не совершив результативных действий.

В составе сборной России Ничушкин стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года.