Президент ФК "Шеффилд": игроки полюбили Россию и приедут в страну с новым турне

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты, персонал и руководство английского футбольного клуба "Шеффилд" испытали самые положительные эмоции после предсезонного турне по России и хотят вернуться в страну снова. Об этом ТАСС заявил президент английского клуба Ричард Тимс.

Английский клуб провел четыре встречи в рамках турне по России, последним матчем была игра 29 июня против фарм-клуба "Локомотива" "Казанка" (1:9). До этого "Шеффилд" играл против московского "Торпедо" 22 июня (0:5), столичного "Чертаново" 26 июня (0:7) и ФК КФ 27 июня (1:2).

"Мы отлично провели время в России, - сказал Тимс. - В Москве очень любят футбол, и мы это увидели, пока находились в столице. В это турне точно стоило ехать с культурной точки зрения: наши ребята никогда бы не приехали в Россию, но теперь они полюбили вашу страну, отлично провели тут время. Мы точно хотим вернуться в Россию еще раз с новым турне".

Также Тимс сделал выводы по выступлению своей команды: "Тур получился непростым для нас. Мы потеряли четырех футболистов основного состава перед поездкой в Россию, что усложнило ситуацию. Команды, против которых мы играли, были гораздо сильнее нас, но мы выступаем в полупрофессиональной лиге, эти ребята выше уровнем. Самой сложной игрой могу назвать матч во вторник (игра против "Чертаново" - прим. ТАСС)".

"Описать российский футбол одним прилагательным? Быстрый", - добавил президент "Шеффилда".

Британская команда, основанная в 1857 году, является старейшей среди существующих футбольных клубов. "Шеффилд" является чемпионом Англии (1897/98), а также четырехкратным обладателем Кубка страны (1899, 1902, 1915, 1925). На данный момент клуб выступает в восьмом по силе дивизионе Англии.