Борец Марянян отметил важность победного настроя на Европейских играх в Минске

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Победный настрой помог российскому борцу Степану Маряняну добиться успеха на Европейских играх в Минске. Такое мнение спортсмен высказал журналистам в субботу.

Марянян в финальной схватке в весовой категории до 60 кг победил соперника из Венгрии Эрика Торбу.

"Чувствую только радостные эмоции, очень рад, что спустя четыре года удалось выиграть эти соревнования, тогда [на Европейских играх] в Баку это была моя первая победа такого уровня, но сейчас эмоций не меньше. Мне очень понравилась медаль, увидел и сказал, что должен выиграть. - сказал Марянян. - Настрой очень важен, ты можешь быть в плохой форме, но от настроя многое зависит. Я настраивался так, что должен обязательно победить".

"Чувствуется разница между борьбой в весовой категории до 60 кг и до 63 кг, сейчас время спускаться в олимпийскую весовую категорию. Пока не знаю, в какой категории буду выступать на чемпионате мира, обсудим это с тренерами", - добавил Марянян.

Европейские игры завершатся 30 июня.